52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman/

Актриса сообщила, что бросила курить и начала правильно питаться

52-летняя Николь Кидман заявила, что больше не намерена прибегать к услугам пластических хирургов. Голливудская дива утверждает, что ее внешность – результат правильного ухода за собой.

Сейчас Кидман находится в Италии на кинофестивале Taormina Film Fest. Актриса приглашена в качестве специального гостя – вчера ей вручили награду за вклад в кинематограф. Голливудская красавица поднялась на сцену в элегантном белом платье с боковым разрезом. Дополнила свой образ актриса черными босоножками.

«Я пробовала много всего в разное время, помимо спорта и витаминов. Должна сказать, последние два факта мало на что влияют. В прошлом я колола себе ботокс, но мне не понравилось, как выглядело с ним мое лицо. Поэтому я отказалась от препарата, и могу снова шевелить своим лбом», – цитирует актрису Daily Mail.

Николь сообщила, что бросила курить и начала правильно питаться. «Откровенно говоря, сейчас я абсолютно натуральна. И моя кожа выглядит так хорошо, потому что я внимательна к себе – не выхожу на солнце без защитного крема, не курю и правильно питаюсь. Да, я очень горжусь результатом», – заявила Кидман.

Джерело: Cosmopolitan