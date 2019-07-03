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    Шоу-биз

    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»

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    <div class="sel_item"> <p>Николь Кидман</p> <p>instagram.com/nicolekidman/</p> </div> - 52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»

    Николь Кидман

    instagram.com/nicolekidman/

    Актриса сообщила, что бросила курить и начала правильно питаться

    52-летняя Николь Кидман заявила, что больше не намерена прибегать к услугам пластических хирургов. Голливудская дива утверждает, что ее внешность – результат правильного ухода за собой.

    Сейчас Кидман находится в Италии на кинофестивале Taormina Film Fest. Актриса приглашена в качестве специального гостя – вчера ей вручили награду за вклад в кинематограф. Голливудская красавица поднялась на сцену в элегантном белом платье с боковым разрезом. Дополнила свой образ актриса черными босоножками.

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    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»
    52-летняя Николь Кидман призналась, почему отказалась от «уколов красоты»

     «Я пробовала много всего в разное время, помимо спорта и витаминов. Должна сказать, последние два факта мало на что влияют. В прошлом я колола себе ботокс, но мне не понравилось, как выглядело с ним мое лицо. Поэтому я отказалась от препарата, и могу снова шевелить своим лбом», – цитирует актрису Daily Mail.

    Николь сообщила, что бросила курить и начала правильно питаться. «Откровенно говоря, сейчас я абсолютно натуральна. И моя кожа выглядит так хорошо, потому что я внимательна к себе – не выхожу на солнце без защитного крема, не курю и правильно питаюсь. Да, я очень горжусь результатом», – заявила Кидман.

     Читайте также: Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото

    Джерело: Cosmopolitan

    актриса Николь Кидман
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