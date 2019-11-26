52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии



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52-летняя Николь Кидман примерила новые образы instagram.com/nicolekidman

Звезда позировала в бунтарских нарядах из грубой кожи и прозрачного фатина

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман удивила поклонников своим перевоплощением. В честь 60-летнего юбилея австралийского Vogue Кидман снялась непривычном для себя стиле рокерши.

В честь недавно прошедшего дня матери австралийская актриса решила сделать исключение из собственного правила. Она поделилась редкой фотографией с 11-летней дочерью Сандэй Роуз (Воскресная Роза). Звездные мама и дочь были сняты в парке во время совместного отдыха. «Воскресная прогулка с Сандэй», – написала Кидман и поставила две милых хэштега: «мама и дочь», «счастье».