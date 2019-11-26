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    Шоу-биз

    52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии

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    <p>52-летняя Николь Кидман примерила новые образы</p> <div> <div class="article-pic image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">instagram.com/nicolekidman</div> <div></div> </div> </div> </div> - 52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии

    52-летняя Николь Кидман примерила новые образы

    instagram.com/nicolekidman

    Звезда позировала в бунтарских нарядах из грубой кожи и прозрачного фатина

    Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман удивила поклонников своим перевоплощением. В честь 60-летнего юбилея австралийского Vogue Кидман снялась непривычном для себя стиле рокерши.

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    52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии
    52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии
    52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии
    52-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в провокационной фотосессии
    instagram.com/nicolekidman

    В честь недавно прошедшего дня матери австралийская актриса решила сделать исключение из собственного правила. Она поделилась редкой фотографией с 11-летней дочерью Сандэй Роуз (Воскресная Роза). Звездные мама и дочь были сняты в парке во время совместного отдыха. «Воскресная прогулка с Сандэй», – написала Кидман и поставила две милых хэштега: «мама и дочь», «счастье».

     

     

    актриса Николь Кидман
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