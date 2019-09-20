52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman/

Звезда порадовала стильным выходом

52-летняя голливудская актриса в роскошном наряде появилась закрытом шоу Prada SS'20, прошедшем в рамках Недели моды в Милане. Николь Кидман выбрала элегантно темно-синее платье из легкой полупрозрачной ткани, позволяющей видеть под ней очертания белья.

Кидман собрала волосы в объемный пучок и выпустила несколько прядей у лица. Николь предпочла легкий макияж с розовой помадой на губах. Свой элегантный образ актриса дополнила парой блестящих темно-розовых босоножек и маленькой черной сумкой.

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