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    Шоу-биз

    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье

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    <p>Николь Кидман</p> <p>instagram.com/nicolekidman/</p> - 52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье

    Николь Кидман

    instagram.com/nicolekidman/

    Звезда порадовала стильным выходом

    52-летняя голливудская актриса в роскошном наряде появилась закрытом шоу Prada SS'20, прошедшем в рамках Недели моды в Милане. Николь Кидман выбрала элегантно темно-синее платье из легкой полупрозрачной ткани, позволяющей видеть под ней очертания белья.

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    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье
    52-летняя Николь Кидман вышла в свет в полупрозрачном платье

    Кидман собрала волосы в объемный пучок и выпустила несколько прядей у лица. Николь предпочла легкий макияж с розовой помадой на губах. Свой элегантный образ актриса дополнила парой блестящих темно-розовых босоножек и маленькой черной сумкой.

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    актриса Николь Кидман
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