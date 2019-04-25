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    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет

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    instagram / olgasumska - 52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет
    instagram / olgasumska

    Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

    52-летняя украинская актриса Ольга Сумская по праву считается секс-символом Украины - знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой.  Звезда частенько предается ностальгии и делится архивными фотографиями. Так, накануне украинская кинозвезда показала в своем Instagram фото, на котором запечатлена 14-летней.

    «Папа делал красивые ч/б фото. Одни из самых любимых…Здесь мне 14 лет», - подписала Ольга снимок.

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    Также Ольга не боится быть естественной и настоящей даже перед большой аудиторией.Украинская звезда часто делится снимками без косметики и фильтров. Вот и накануне знаменитая актриса выложила в соцсеть «натуральные» селфи, чем вызвала восторг у подписчиков.

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    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет
    instagram / olgasumska

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    актриса селфи
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