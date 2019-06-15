  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

    • Розсилка
    Синди Кроуфорд - 53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    Синди Кроуфорд

    Модель считает, что любой возраст по-своему красив

    53-летняя супермодель Синди Кроуфорд объяснила, почему она и ее коллега, 50-летняя Кристи Терлингтон до сих пор снимаются в стиле «ню». По ее словам, они делают это, так как считают важным. «Мы хотим показать женщинам за 50, что в этом возрасте есть своя красота», — заявила Кроуфорд.

    Недавно мать двоих детей снялась в откровенной фотосессии для книги Рассела Джеймса. Позже эти снимки она выложила в соцсети.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
    53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

    «Я помню, что один из пользователей, желая меня уколоть, а таких, как выяснилось много, поинтересовался, зачем я делаю это в моем возрасте», – вспоминает звезда.

     «Это одна из причин, по которым я снимаюсь», — продолжила Кроуфорд, признав, что теперь немного сложнее собраться перед камерой.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ