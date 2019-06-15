53-летняя Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной



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Синди Кроуфорд

Модель считает, что любой возраст по-своему красив

53-летняя супермодель Синди Кроуфорд объяснила, почему она и ее коллега, 50-летняя Кристи Терлингтон до сих пор снимаются в стиле «ню». По ее словам, они делают это, так как считают важным. «Мы хотим показать женщинам за 50, что в этом возрасте есть своя красота», — заявила Кроуфорд.

Недавно мать двоих детей снялась в откровенной фотосессии для книги Рассела Джеймса. Позже эти снимки она выложила в соцсети.

«Я помню, что один из пользователей, желая меня уколоть, а таких, как выяснилось много, поинтересовался, зачем я делаю это в моем возрасте», – вспоминает звезда.

«Это одна из причин, по которым я снимаюсь», — продолжила Кроуфорд, признав, что теперь немного сложнее собраться перед камерой.