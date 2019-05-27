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    Шоу-биз

    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником

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    <p>Хелена Бонэм Картер и Рэй Даг Хольбоэ</p> <p>Фото: instagram.com/redcarpetmood/</p> - 53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником

    Хелена Бонэм Картер и Рэй Даг Хольбоэ

    Фото: instagram.com/redcarpetmood/

    Папарацци половили влюбленных на прогулке

    После расставания с Тимом Бертоном в 2014 году Хелена Бонэм Картер держала свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Но в эти выходные папарацци все-таки поймали актрису с новым возлюбленным в Нью-Йорке после празднования ее 53-го дня рождения. Ее молодой человек – 32-летний писатель Рэй Даг Хольбоэ, с которым Хелена познакомилась прошлым летом на свадьбе общих друзей.

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    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником
    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником
    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником
    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником
    53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником
    Фото: instagram.com/redcarpetmood/

    Примечательно, что на Netflix скоро покажут новый сезон сериала «Корона», в котором героиню Хелены принцессу Маргарет ждет интрижка с 28-летним мужчиной.

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    Джерело: Super

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