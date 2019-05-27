53-летнюю Хелену Бонэм Картер застали за поцелуями с молодым любовником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хелена Бонэм Картер и Рэй Даг Хольбоэ Фото: instagram.com/redcarpetmood/

Папарацци половили влюбленных на прогулке

После расставания с Тимом Бертоном в 2014 году Хелена Бонэм Картер держала свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Но в эти выходные папарацци все-таки поймали актрису с новым возлюбленным в Нью-Йорке после празднования ее 53-го дня рождения. Ее молодой человек – 32-летний писатель Рэй Даг Хольбоэ, с которым Хелена познакомилась прошлым летом на свадьбе общих друзей.

Примечательно, что на Netflix скоро покажут новый сезон сериала «Корона», в котором героиню Хелены принцессу Маргарет ждет интрижка с 28-летним мужчиной.

Джерело: Super