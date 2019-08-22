56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом



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Тарантино с женой

Сроки беременности режиссер и его супруга Даниэла Пик уточнять не стали

56-летний американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Наследника под сердцем носит его супруга, 35-летняя израильская певица Даниэла Пик. Пара с нетерпением ожидает появление малыша, пишет интернет-издание People. В сообщении не уточняется, на каком сроке супруга режиссера.

Тарантино и Пик познакомились 10 лет назад в Израиле. После нескольких лет отношений пара однажды решила расстаться, но спустя некоторое время режиссер и певица вновь начали встречаться.