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    Шоу-биз

    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

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    Тарантино с женой - 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    Тарантино с женой

    Сроки беременности режиссер и его супруга Даниэла Пик уточнять не стали

    56-летний американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Наследника под сердцем носит его супруга, 35-летняя израильская певица Даниэла Пик. Пара с нетерпением ожидает появление малыша, пишет интернет-издание People. В сообщении не уточняется, на каком сроке супруга режиссера.

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    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
    56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

    Тарантино и Пик познакомились 10 лет назад в Израиле. После нескольких лет отношений пара однажды решила расстаться, но спустя некоторое время режиссер и певица вновь начали встречаться.

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    певица
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