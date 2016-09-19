  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living

    В свои 59 лет Шэрон Стоун выглядит настолько хорошо, что вполне могла бы дать фору многим куда более молодым актрисам – и еще раз доказывает это, красуясь на страницах фотосета в ноябрьском номере издания Haute Living.
    Во время съемок легендарная актриса Шэрон Стоун отметила, что принципиально не обращается к пластическим хирургам, а в форме помогают ей быть правильное сбалансированное питание и систематические занятия спортом. [READ_MORE] «Я занимаюсь йогой и пилатесом. Люблю танцевать, а также провожу много времени с детьми», —
    • Вчора, 16:47
    • Розсилка

    В свои 59 лет Шэрон Стоун выглядит настолько хорошо, что вполне могла бы дать фору многим куда более молодым актрисам – и еще раз доказывает это, красуясь на страницах фотосета в ноябрьском номере издания Haute Living.

    Во время съемок легендарная актриса Шэрон Стоун отметила, что принципиально не обращается к пластическим хирургам, а в форме помогают ей быть правильное сбалансированное питание и систематические занятия спортом.

    Читайте також

    «Я занимаюсь йогой и пилатесом. Люблю танцевать, а также провожу много времени с детьми», — поделилась опытом актриса.

    Отметим, что что в одном из интервью актриса рассказала, что 15 лет назад перенесла инсульт.

    По словам Шэрон Стоун, произошедшее с ней навсегда изменило ее мировоззрение:

    «Случившееся полностью меня изменило и ничто уже не могло быть так, как раньше. Теперь я не боюсь смерти, я знаю, что она очень и очень близка к нам. Смерть — это дар, там вас ждет что-то сказочное»

    Но глядя, на новую фотосессию голливудской актрисы можно смело сказать, что не всем дано так прекрасно выглядеть в свои годы.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ