59-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии для Haute Living

В свои 59 лет Шэрон Стоун выглядит настолько хорошо, что вполне могла бы дать фору многим куда более молодым актрисам – и еще раз доказывает это, красуясь на страницах фотосета в ноябрьском номере издания Haute Living.

Во время съемок легендарная актриса Шэрон Стоун отметила, что принципиально не обращается к пластическим хирургам, а в форме помогают ей быть правильное сбалансированное питание и систематические занятия спортом. [READ_MORE] «Я занимаюсь йогой и пилатесом. Люблю танцевать, а также провожу много времени с детьми», —



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В свои 59 лет Шэрон Стоун выглядит настолько хорошо, что вполне могла бы дать фору многим куда более молодым актрисам – и еще раз доказывает это, красуясь на страницах фотосета в ноябрьском номере издания Haute Living.

Во время съемок легендарная актриса Шэрон Стоун отметила, что принципиально не обращается к пластическим хирургам, а в форме помогают ей быть правильное сбалансированное питание и систематические занятия спортом.

«Я занимаюсь йогой и пилатесом. Люблю танцевать, а также провожу много времени с детьми», — поделилась опытом актриса.

Отметим, что что в одном из интервью актриса рассказала, что 15 лет назад перенесла инсульт.

По словам Шэрон Стоун, произошедшее с ней навсегда изменило ее мировоззрение:

«Случившееся полностью меня изменило и ничто уже не могло быть так, как раньше. Теперь я не боюсь смерти, я знаю, что она очень и очень близка к нам. Смерть — это дар, там вас ждет что-то сказочное»

Но глядя, на новую фотосессию голливудской актрисы можно смело сказать, что не всем дано так прекрасно выглядеть в свои годы.