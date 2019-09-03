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    Шоу-биз

    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини

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    Шэрон Стоун&nbsp; - 61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    Шэрон Стоун 

    Звезда приняла асану из йоги

    Американская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала подтянутое тело в элегантном бикини. Вместе с друзьями актриса отметила символический конец лета – День труда в США. Звездные приятели позировали, стоя в забавных позах. Стоун приняла асану из йоги с ладонями, сложенными над головой, а Рон и Марта дерзко скрестили руки на груди.

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    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини
    61-летняя Шэрон Стоун показала отличную фигуру в голубом бикини

    Шэрон не преминула продемонстрировать свою роскошную фигуру. Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми» надела пикантное бикини небесно-голубого оттенка, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию. Пляжный образ довершили солнцезащитные очки в молочно-белой оправе.

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