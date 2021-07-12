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    71-летний Поплавский впервые назвал размер своей пенсии

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    Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский - 71-летний Поплавский впервые назвал размер своей пенсии
    Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский
    instagram.com/poplavskiy_michail/

    Михаил Поплавский работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й

    Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский признался, что от государства он получает пенсию в размере 16-17 тысяч гривен. По словам знаменитости, деньгами распоряжаются его помощники.

    Об этом артист рассказал в программе «Светская жизнь» (. Стоит отметить, недавно Поплавский заявил, что завершает музыкальную карьеру и карьеру ректора Киевского университета культуры и искусств. При этом певец получает государственную пенсию.

    Знаменитость сообщил, что когда он станет настоящим пенсионером, то будет больше времени посвящать внуку и ходить на рыбалку.

    Отметим, что Михаил Поплавский работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й. По состоянию на 2021-й звезда – президент ВУЗа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Михаил Поплавский
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    71-летний Поплавский впервые назвал размер своей пенсии