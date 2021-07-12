71-летний Поплавский впервые назвал размер своей пенсии

Михаил Поплавский работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й

Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский признался, что от государства он получает пенсию в размере 16-17 тысяч гривен. По словам знаменитости, деньгами распоряжаются его помощники.

Об этом артист рассказал в программе «Светская жизнь» (. Стоит отметить, недавно Поплавский заявил, что завершает музыкальную карьеру и карьеру ректора Киевского университета культуры и искусств. При этом певец получает государственную пенсию.

Знаменитость сообщил, что когда он станет настоящим пенсионером, то будет больше времени посвящать внуку и ходить на рыбалку.

Отметим, что Михаил Поплавский работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й. По состоянию на 2021-й звезда – президент ВУЗа.

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