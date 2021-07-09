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    Самую молодую миллиардершу заподозрили в беременности (фото)

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    Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер - Самую молодую миллиардершу заподозрили в беременности (фото)
    Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер
    Фото: @kyliejenner

    Слухи о беременности также спровоцировали воссоединение знаменитости с рэпером Трэвисом Скоттом

    Поклонники заподозрили предпринимательницу и телезвезду Кайли Дженнер во второй беременности. Соответствующую информацию публикует портал Elite Daily.

    Как сообщает издание, поклонники обратили внимание на изменения в поведении и предпочтениях бизнесвумен, проанализировав ее последние публикации в Instagram. Так, например, по мнению подписчиков, Дженнер отказалась от алкогольного коктейля и суши с сырой рыбой из-за того, что ждет ребенка. Вместо этого звезда предпочла тост с авокадо.

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    Самую молодую миллиардершу заподозрили в беременности (фото)
    Самую молодую миллиардершу заподозрили в беременности (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Помимо этого, слухи о беременности также спровоцировали воссоединение знаменитости с рэпером Трэвисом Скоттом. 23-летняя звезда реалити-шоу объявила о примирении с музыкантом в Instagram, опубликовав их совместную фотографию.

    Известно, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года. Пара начала встречаться в 2017 году, затем «взяла перерыв» в октябре 2019 года, а весной 2021 года возлюбленные вновь сошлись.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Самую молодую миллиардершу заподозрили в беременности (фото)