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    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети

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    Певица Slavia - Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Певица Slavia
    instagram.com/slavia_official/

    Звезда стрингах взбудоражила воображение снимком топлесс

    Экс-жена украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA взбудоражила воображение фанатов пикантным контентом.

    В жаркий день исполнительница решила позагорать и одновременно наделать новых фото для своего Instagram. Так, знаменитость разместила горячий снимок, где появилась топлесс и в желтых стрингах. Ярослава игриво позировала на камеру, лежа на белом полотенце на террасе загородного дома.

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    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети
    instagram.com/slavia_official/

    «Лето — это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать, во что одеться, где не нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект... Когда лежу на солнышке, я не читаю книгу, не говорю по телефону... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте... А еще, я пишу стихи к своим будущим песням...»- поделилась певица.

    Ошарашенные фаны едва не потеряли дар речи от увиденного.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети