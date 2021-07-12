Экс-жена Дзидзьо дразнит артиста слишком откровенными фото в сети

Звезда стрингах взбудоражила воображение снимком топлесс

Экс-жена украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA взбудоражила воображение фанатов пикантным контентом.

В жаркий день исполнительница решила позагорать и одновременно наделать новых фото для своего Instagram. Так, знаменитость разместила горячий снимок, где появилась топлесс и в желтых стрингах. Ярослава игриво позировала на камеру, лежа на белом полотенце на террасе загородного дома.

«Лето — это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать, во что одеться, где не нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект... Когда лежу на солнышке, я не читаю книгу, не говорю по телефону... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте... А еще, я пишу стихи к своим будущим песням...»- поделилась певица.

Ошарашенные фаны едва не потеряли дар речи от увиденного.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

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