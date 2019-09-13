Адель разводится с мужем после семи лет отношений



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Адель с мужем

В статусе мужа и жены Адель и Саймон прожили два года

31-летняя британская певица Адель решила официально разорвать брак с 45-летним американским бизнесменом Саймоном Конески. Певица подала документы на развод в Лос-Анджелесе.

У пары есть 6-летий сын Анджело, которого они планируют воспитывать вместе. Адель и Саймон Конески тайно поженились в 2016 году после пяти лет отношений.

В апреле 2019 года Адель была замечена на светском мероприятии без обручального кольца, а ее представитель опубликовал официальное заявление, подтверждающее разрыв звезды и Саймона Конекки. Незадолго до этого Адель и ее подруга, актриса Дженнифер Лоуренс устроили зажигательные танцы в одном из популярных среди сексуальных меньшинств заведений в Нью-Йорке.

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