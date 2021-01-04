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    Шоу-биз

    Пышногрудая айтишница снялась в «бабушкином» бикини и взорвала сеть (фото)

    • Розсилка
    Пышногрудая айтишница снялась в «бабушкином» бикини и взорвала сеть (фото)

    Поклонники восхитились внешним видом Мэй

    Модель Playboy опубликовала фото в откровенном старомодном наряде и порадовала подписчиков. На снимок, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

    Американская манекенщица Кристин Мэй (Christine Mae) снялась в слитном вязаном купальнике лилового цвета, который в сети прозвали «бабушкиным». Ее запечатлели сидящей на кровати и с естественным макияжем.

    29-летняя Кристин Мэй делит свою жизнь между двумя карьерами — эротической моделью в Playboy и веб-разработчиком.

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    Пышногрудая айтишница снялась в «бабушкином» бикини и взорвала сеть (фото)
    Пышногрудая айтишница снялась в «бабушкином» бикини и взорвала сеть (фото)

    Молодая женщина утверждает, что ее считают «слишком горячей» для своей технической работы. В то же время Кристина жалуется, что ее исключили из модельных групп Playboy за то, что она «слишком умна».

    Молодая женщина сказала: «В настоящее время я все еще работаю веб-разработчиком на полную ставку и занимаюсь моделированием неполный рабочий день.

    Поклонники восхитились внешним видом Мэй в комментариях под опубликованным снимком. «Ты красотка!», «Вау, какая сексуальная», «Обожаю тебя», «Мэй, выглядишь потрясно», «Какой интересный бикини», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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