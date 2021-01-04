Пышногрудая айтишница снялась в «бабушкином» бикини и взорвала сеть (фото)

Поклонники восхитились внешним видом Мэй

Модель Playboy опубликовала фото в откровенном старомодном наряде и порадовала подписчиков. На снимок, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

Американская манекенщица Кристин Мэй (Christine Mae) снялась в слитном вязаном купальнике лилового цвета, который в сети прозвали «бабушкиным». Ее запечатлели сидящей на кровати и с естественным макияжем.

29-летняя Кристин Мэй делит свою жизнь между двумя карьерами — эротической моделью в Playboy и веб-разработчиком.

Молодая женщина утверждает, что ее считают «слишком горячей» для своей технической работы. В то же время Кристина жалуется, что ее исключили из модельных групп Playboy за то, что она «слишком умна».

Молодая женщина сказала: «В настоящее время я все еще работаю веб-разработчиком на полную ставку и занимаюсь моделированием неполный рабочий день.

Поклонники восхитились внешним видом Мэй в комментариях под опубликованным снимком. «Ты красотка!», «Вау, какая сексуальная», «Обожаю тебя», «Мэй, выглядишь потрясно», «Какой интересный бикини», — высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.