«З днем народження, найкращий». Акторка студії «Мамахихотала» привітала свого чоловіка-нардепа

Зіркове подружжя час від часу можна побачити на благодійних та інших заходах в столиці

Анна Гресь опублікувала спільне фото з Романом Грищуком

Акторка, модель та бізнесвумен Анна Гресь привітала з днем народження свого чоловіка. В середу, 27 серпня, нардепу від партії «Слуга народу» Роману Грищуку виповнилось 36 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі зіркового подружжя.

Зокрема, у своєму Instagram Гресь опублікувала фотографію з політиком та їхнім сином Тимуром. «З днем народження, найкращий», – лаконічно написала Анна. Одними з першими лайки під постом моделі поставив військовослужбовець, репер Олександр Ярмак (Yarmak) та акторка Анастасія Цимбалару.

Анна Гресь опублікувала фото з чоловіком та сином фото: Instagram/anya_gres

Нардеп також опублікував пост, який доповнив фотографіями з сином Тимуром. Щоправда, на світлинах зіркова дружина не позувала. Втім Грищук згадав Гресь в тексті.

«Немає гарної фотки, змістовно тексту чи цікавого проєкту під пост в день народження. Є 36 років. Є вдячність дружині, батькам, найкращому сину. Вдячність Силам оборони. Друзям, близьким та людям, які надихають і якими захоплююсь», – написав нардеп.

Вищезгаданий Олександр Ярмак залишив коментар під постом політика: «Друг, яким пишаєшся крізь десятиліття». Більш детальне повідомлення під дописом чоловіка залишила і Анна Гресь.

«Але є багато важливої не освітленої роботи, яку ти робиш, замість підготовки фото/проєкту під день народження. Дякую тобі за те, що ти є», – зазначила вона.

Нардеп Роман Грищук з сином Тимуром фото: Instagram/grishchuk

Про Романа Грищука та Анну Гресь

Анна Гресь та Роман Грищук познайомилися ще під час студентських років у Києві. Вони почали зустрічатися, згодом їхні шляхи тісно переплелися у творчості. Саме спільна робота у гумористичному проєкті «Мамахихотала», що згодом вийшов на телебачення, стала для них важливим етапом. Роман був лідером команди, а Анна також брала активну участь у проєкті, працюючи в його складі.

У 2013 році пара одружилася, а вже у 2015-му в них народився син Тимур. У 2019-му Роман Грищук став народним депутатом від партії «Слуга народу», пройшовши до Верховної Ради IX скликання. Анна Гресь при цьому продовжує розвиватися у творчій сфері та підтримує громадські ініціативи.

До політичної кар'єри Роман Грищук очолював студію «Мамахохотала» (зараз «Мамахихотала») фото: Facebook/romagrishchuk

