Тейлор Свіфт оголосила про заручини з футболістом (фото)

Тейлор Свіфт показала каблучку, яку подарував її коханий

Відома американська співачка Тейлор Свіфт заявила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки в Instagram.

«Ваша вчителька англійської мови та вчитель фізкультури одружуються», – йдеться у дописі. Зокрема, Тейлор Свіфт показала каблучку, яку подарував її коханий.

фото: taylorswift/Instagram

Гравець в американський футбол Тревіс Келсі та співачка вперше показалися на публіці в жовтні 2023 року.

Раніше американська авторка-виконавиця Тейлор Свіфт анонсувала вихід 12-го студійного альбому під назвою The Life Of A Showgirl. Дату виходу поки не оголошено.

Як повідомлялося, минулого літа Тейлор Свіфт увійшла в історію як перша сольна виконавиця, яка виступила на лондонському стадіоні «Вемблі» вісім разів в рамках одного туру. Її турне Eras принесло економіці Британії мільярд фунтів прибутку.

У жовтні 2024 року Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі за версією журналу Forbes. Тоді статок співачки включав майже $600 млн, отриманих від гонорарів, гастролей та музичний каталог. Також вона володіла нерухомістю, яка коштувала близько $125 млн.