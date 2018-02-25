Александр Буйнов спел на территории оккупированного Донбасса

Видеороликом с концерта скандальный артист похвастался в соцсети

23 февраля на территории оккупированного Донбасса выступили сразу несколько исполнителей. Туда приехали Александр Буйнов и Дмитрий Майданов. Выступление российских артистов было посвящено «дню защитника отечества». Концертом на оккупированной Россией территории скандальный артист похвастался на своей странице в Instagram.



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Александр Буйнов

Видеороликом с концерта скандальный артист похвастался в соцсети

23 февраля на территории оккупированного Донбасса выступили сразу несколько исполнителей. Туда приехали Александр Буйнов и Дмитрий Майданов.

Выступление российских артистов было посвящено «дню защитника отечества». Концертом на оккупированной Россией территории скандальный артист похвастался на своей странице в Instagram.

«А мы отработали Донецк,Украина? ДНР. Вот все-таки молодец я! Ма-ла-дэсь! Да здравствует Россия!Спасибо за супер-горячий прием,Луганск! Ура!Слава ДНР, ОАР, ЛНР, ГДР, СССР!!! Классные мы ребята!», - гордо подписал видео Буйнов.

Стоит отметить, что между фолловерами артиста разгорелась целая дискуссия на тему ДНР.

«Только Донецк это уже не Украина, назад дороги нет», «А что тогда, если не Украина??? Учите географию! Только не пишите,что ДНР. Такой страны нет на карте , она не признана!»,«Вы географию совсем не учили?? Если Донецк это не Украина , то я Майя Плисецкая», - пишут пользователи.