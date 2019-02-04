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    Шоу-биз

    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров

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    <p>Альфонсо Куарон</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/alfonsocuaron/</p> - Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров

    Альфонсо Куарон

    Фото: instagram.com/alfonsocuaron/

    Мексиканец был награжден за свой черно-белый фильм «Рома»

    Экспертное жюри во время премии Гильдии кинорежиссеров вручило свою главную награду. Победителем 71-ей по счету премии, которая состоялась в Беверли-Хиллз, стал режиссер из Мексики Альфонсо Куарон.

    Так, лучшим был признан его черно-белый фильм под названием «Рома». Эта картина рассказывает о простых людях, которые жили в Мехико в 70-е годы прошлого века. Эксперты сочли картину лучшей с точки зрения режиссерской работы.

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    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров
    Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров

    Кроме того, были вручены и другие награды. Так, Бо Бернем получил награду за дебют с фильмом «Восьмой класс». Как следует из сообщения на сайте премии dga, также была вручена отдельно награда лучшему режиссеру, снявшему документальное кино. Эту премию получил Тим Уорлд, а Билл Хейдер удостоился награды за эпизод в комедийном сериале. Отметим, что эта премия существует с 1948-го года. В основном, картины, получившие главную премию Гильдии, после этого удостаивались также премии «Оскар».

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