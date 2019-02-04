Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии кинорежиссеров



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Альфонсо Куарон Фото: instagram.com/alfonsocuaron/

Мексиканец был награжден за свой черно-белый фильм «Рома»

Экспертное жюри во время премии Гильдии кинорежиссеров вручило свою главную награду. Победителем 71-ей по счету премии, которая состоялась в Беверли-Хиллз, стал режиссер из Мексики Альфонсо Куарон.

Так, лучшим был признан его черно-белый фильм под названием «Рома». Эта картина рассказывает о простых людях, которые жили в Мехико в 70-е годы прошлого века. Эксперты сочли картину лучшей с точки зрения режиссерской работы.

Кроме того, были вручены и другие награды. Так, Бо Бернем получил награду за дебют с фильмом «Восьмой класс». Как следует из сообщения на сайте премии dga, также была вручена отдельно награда лучшему режиссеру, снявшему документальное кино. Эту премию получил Тим Уорлд, а Билл Хейдер удостоился награды за эпизод в комедийном сериале. Отметим, что эта премия существует с 1948-го года. В основном, картины, получившие главную премию Гильдии, после этого удостаивались также премии «Оскар».