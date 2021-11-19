Ведущие «Орла и Решки» обрадовали свою аудиторию (видео)

Молодая пара сообщила о пополнении в их семье

Известные певцы и телеведущие программы «Орёл и Решка» Алина Астровская и Антон Лаврентьев поделились радостной новостью – пара ждёт пополнение в семье!

Артисты написали, что для них очень волнительно делиться такой новостью на огромную аудиторию, но подписчики поддержали пару самыми тёплыми комментариями.

На кадрах, которые молодая пара запечатлела, будучи на отдыхе на Мальдивах видно, что Алина и Антон безумно счастливы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)





Напомним, что ранее Алина Астровкая была одной из участниц группы Real O, но в 2016 году покинула ее. Также, вместе с Алиной, участницами группы были Регина Тодоренко и Светлана Тарабарова.

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