Кайли Миноуг расплакалась на сцене фестиваля Glastonbury



Кайли Миноуг впервые выступила на сцене знаменитого музыкального фестиваля Glastonbury, который завершился вчера в английском графстве Сомерсет

С этим музыкальным мероприятием у Кайли связана печальная история - в 2005 году певица должна была стать хедлайнером фестиваля, однако накануне выступления узнала о том, что у нее рак груди. Последующие годы она тоже пропускала Glastonbury, поскольку проходила лечение и восстановление от болезни - Миноуг сделали мастэктомию и несколько сеансов лучевой и химиотерапии.

И вот наконец, спустя 14 лет, 51-летняя Кайли вышла на сцену британского фестиваля и не смогла сдержать слез. Зрители встретили артистку громкими аплодисментами.

«В 2005 году я должна была быть здесь. Но обстоятельства помешали мне сделать это. Сегодня я вместе с вами»,

- сказала певица со сцены. Выступление Кайли Миноуг длилось 75 минут - за это время она исполнила все свои самые известные хиты.

Артистка также выступила дуэтом с Крисом Мартином - они спели песню Can't Get You Out Of My Head. Настоящим сюрпризом для всех присутствующих стало появление на сцене австралийского певца Ника Кейва, вместе с которым Кайли исполнила хит 1995 года Where The Wild Roses Grow.

