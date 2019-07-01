По стопам Киркорова и Пугачевой: звезда шансона Любовь Успенская собирается стать мамой в 65 лет

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Любовь Успенская instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская артистка призналась, что очень хочет второго ребенка

Известная российская певица и королева Любовь Успенская в свои 65 лет решилась на еще одного ребенка. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Успенская, у которой уже есть взрослая дочь, написала, что находится в поиске донора яйцеклетки для искусственного оплодотворения.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», - так начала свой пост в соцсети звезда.

Также артистка написана главные требования к донору: красота, ум, талант, отменное здоровье, доброта и честность.

«Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать», - добавила звезда.

Ранее Успенская заявила, что пока не готова стать бабушкой.

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может ещё детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?», - заявила Успенская.

Стоит отметить, что многие поклонники были очень удивлены такому желанию певицы. Другие же посоветовали Успенской не заниматься вопросами ЭКО, а просто взять ребенка из детдома.