Алина Гросу сбежала из Москвы в Карпаты

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Алина Гросу

Украинская певица, которая живет и работает в РФ последние несколько лет, отдыхает в горах

Певица призналась, что отдает предпочтение именно отдыху в горах«

Наверное те, кто родился рядом с Карпатами, привязаны к горам больше, чем к морю. По крайней мере, у меня именно так», - написала Гросу в соцсети.

Также 22-летняя певица опубликовала на своей странице в Intsgramm несколько снимков, на которых она в черном купальнике позирует в бассейне. Гросу рассказала, что в скором времени представит новую песню, а также о том, как ей удалось избавиться от комплексов.

«В детстве, я была очень мнительной и близко принимала к сердцу каждое маломальски негативное мнение. Зная, что каждый человек не идеален, я приписывала себе ещё больше минусов, чем можно было обнаружить на самом деле… Такой себе синдром абсолютного перфекциониста. С возрастом я поняла, что если ты сам в себя не веришь, не любишь своё отражение в зеркале и не ценишь те достоинства, которыми наделён - глаза твои не горят. А таких потухших персонажей и окружение совсем не воспринимает. Любите себя и помните, что все мы особенные и красивые по-своему. Принимайте себя, светитесь любовью к себе. А маленькие минусы (ну у кого их нет) никто и не заметит»,- написала певица.

По материалам: КП в Украине.