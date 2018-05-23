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    Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры

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    Мария Яремчук - Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры
    Мария Яремчук

    На днях украинская певица ошарашила своих фанатов неожиданным заявлением

    Как ранее сообщал Scotch, Мария Яремчук решила закончить сольную карьеру. На своей странице в соцсетиInstagram она пояснила, что причиной этого является то, что она панически боится сцены.

    «У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать», - отметила певица.

    Также артистка попросила поклонников не писать ей тысячи сообщений в соцсетях и не давать советы, как лучше избавится от депрессии и панических атак.

    «Я в здравом уме. трезвая и взрослая. Миллионы сообщений с советами разряжают телефон, а не атмосферу. Люди!  Не морочьте голову ни себе, ни мне!», - недавно написала в соцсети певица.

    На съемках одного из последних концертов Яремчук все-таки призналась, чем планирует заняться во время творческого отпуска.

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    Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры
    Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры
    Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры

    «Мое выступление на концерте «Ліга зірок» – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время», – заявила Мария на съемочной площадке.

    «Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама», – рассказала певица.

    Увидеть одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут уже в эту субботу, 26 мая.

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