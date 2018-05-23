Мария Яремчук рассказала, чем займется после завершения карьеры

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Мария Яремчук

На днях украинская певица ошарашила своих фанатов неожиданным заявлением

Как ранее сообщал Scotch, Мария Яремчук решила закончить сольную карьеру. На своей странице в соцсетиInstagram она пояснила, что причиной этого является то, что она панически боится сцены.

«У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать», - отметила певица.

Также артистка попросила поклонников не писать ей тысячи сообщений в соцсетях и не давать советы, как лучше избавится от депрессии и панических атак.

«Я в здравом уме. трезвая и взрослая. Миллионы сообщений с советами разряжают телефон, а не атмосферу. Люди! Не морочьте голову ни себе, ни мне!», - недавно написала в соцсети певица.

На съемках одного из последних концертов Яремчук все-таки призналась, чем планирует заняться во время творческого отпуска.

«Мое выступление на концерте «Ліга зірок» – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время», – заявила Мария на съемочной площадке.

«Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама», – рассказала певица.

Увидеть одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут уже в эту субботу, 26 мая.