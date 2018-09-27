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    Шоу-биз

    Алла Костромичова призналась, что всегда мечтала оголиться перед известной американской певицей (видео)

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    Алла Костромичова призналась, что всегда мечтала оголиться перед известной американской певицей (видео)

    Украинской топ-модели это удалось

    25 сентября состоялось грандиозное шоу-показ французского бренда женского белья и домашней одежды Etam. В Live Etam show 2018 приняла участие украинская модель и судья украинского шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичова.

    Узнав, что на показе будет выступать известная рэп-исполнительница Cardi B, Алла написала неожиданное признание у себя в Instagram: «Live Etam show 2018. Всегда мечтала показать Cardi B свои сиськи, вот и повод выдался». Видео подтверждение прилагается.

     

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    Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

    Напомним, что ранее Алла Костромичова упала на подиум во время дефиле.

    Топ-модель по-украински Алла Костромичева модель шоу-бизнес
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