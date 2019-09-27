Alyona Alyona представила новый клип



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Украинская рэперша представляет свой одиннадцатый клип, в котором показывает, как изменилась ее жизнь и карьера за один год

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила клип на свой новый сингл «Завтра». Видеоролик стал одиннадцатым по счету всего за год с момента дебюта артистки.

В свежем релизе Alyona Alyona поет о своих творческих буднях – гастролях, концертах и популярности, добавляя в припеве «Я не знаю, где я буду завтра». Клип сделан в стиле мокьюментари (псевдодокументального фильма), и помимо исполнительницы в нем можно увидеть Элину Панику, Колю Ekspert, Noize MC, ONUKA и суперзвезду британского грайма Skepta.