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    Шоу-биз

    Alyona Alyona представила новый клип

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    Alyona Alyona представила новый клип

    Украинская рэперша представляет свой одиннадцатый клип, в котором показывает, как изменилась ее жизнь и карьера за один год

    Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила клип на свой новый сингл «Завтра». Видеоролик стал одиннадцатым по счету всего за год с момента дебюта артистки.

    В свежем релизе Alyona Alyona поет о своих творческих буднях – гастролях, концертах и популярности, добавляя в припеве «Я не знаю, где я буду завтра». Клип сделан в стиле мокьюментари (псевдодокументального фильма), и помимо исполнительницы в нем можно увидеть Элину Панику, Колю Ekspert, Noize MC, ONUKA и суперзвезду британского грайма Skepta.

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