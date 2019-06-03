Alyona Alyona выпустила клип на песню «Якби я була не я»



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Alyona Alyona

Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко

Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Якби я була не я», которая вошла в ее первый альбом «Пушка». Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко.

В комментарии для издания 112.ua он так рассказал об идее клипа:

«Песню «Якби я була не я» я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы ― это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы».

Напомним, до стремительного взлета музыкальной карьеры Алена Савраненко работала воспитательницей в детском саду села Дерновка в Киевской области. Свой дебютный альбом «Пушка» она выпустила в начале апреля.