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    Шоу-биз

    Alyona Alyona выпустила клип на песню «Якби я була не я»

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    Alyona&nbsp;Alyona&nbsp; - Alyona Alyona выпустила клип на песню «Якби я була не я»
    Alyona Alyona 

    Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко

    Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Якби я була не я», которая вошла в ее первый альбом «Пушка». Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко.

    В комментарии для издания 112.ua он так рассказал об идее клипа:

    «Песню «Якби я була не я» я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы ― это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы».

    Напомним, до стремительного взлета музыкальной карьеры Алена Савраненко работала воспитательницей в детском саду села Дерновка в Киевской области. Свой дебютный альбом «Пушка» она выпустила в начале апреля.

     

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