«Когда внимание не только от женщин, но и от мужчин»: Экс-супруга Владимира Остапчука рассказала о его изменах



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Елена Войченко рассказала о непростой жизни со звездой

После «Евровидения-2017» ведущий начал изменять жене

Бывшая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассекретила истинную причину расставания с ним. По словам женщины, брак с Владимиром, единственным человеком, которого она любила, уже довольно давно не был идеальным. Переломным моментом в отношениях пары стал конкурс «Евровидение-2017», ведущим которого он тогда стал. Именно тогда он почувствовал большую самоуверенность в себе и начал изменять.

«Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Да, женщины, нет, это уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая - ни одна не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой», - поделилась Елена в программе «Звездный путь».

Именно в этот период Остапчук заявил жене, что уходит к другой женщине.

«Он тогда сказал мне: «нет я хочу изменить свою жизнь кардинально, пойти к другому человеку. Но потом прошло буквально две недели и ему расхотелось. И это не хочу, и это не хочу. А тут и Мухаммед пишет, так может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате. И в какой-то момент, наверное, все-таки понял, что хочет семью. И на этом этапе я сказала: «Ок, такое может быть, я такое допускаю, что человек может ошибаться, делать ошибки», - призналась женщина.

Войченко тогда простила мужу измену и даже впоследствии родила ему сына Эвана с надеждой, что это скрепит их отношения. Однако, как оказалось ошибалась.

«Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. И в реализации себя, демонстрации себя без обременения какими-то обязанностями или рамками. Даже на отдыхе с месячным ребенком он мог развернуться и уйти. Когда я как-то сказала о том, что, может, стоит уделить внимание и помочь мне, человек не понимал этого никогда, и не понимает сейчас. А что такое? Я хочу погулять, хочу наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. я хочу, я не нагулялся. Да, мне нравятся разные женщины. хочу разных женщин. А что в этом такого?», - со слезами на глазах рассказала эк-жена Владимира.

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