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    Анастасия Приходько идет в прокуроры, чтобы посадить «рукоблудов у власти»

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    Анастасия Приходько - Анастасия Приходько идет в прокуроры, чтобы посадить «рукоблудов у власти»
    Анастасия Приходько

    Певица-политик не уточнила только, с кого начнет процедуру посадки

    Когда-то популярная певица Анастасия Приходько менее года побыла в рядах партии «Батькивщина» и объявила, что уходит в оппозицию к действующей власти. В Facebook Приходько заявила о намерении вступить в Национальную академию прокуратуры, чтобы «посадить всех».

    «Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, с*ка, всех к черту. У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудства. Кстати, третье высшее образование мне не помешает», - написала она.

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    Как сообщалось, в середине сентября Приходько заявила, что возвращается на сцену. На странице в Instagram певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.

    Напомним, недавно Анастасия Приходько обвенчалась с мужем. Певица поделилась фотографиями в соцсетях, где предстает в подвенечном платье с любимым.

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    instagram.com/prykhodko_official
    instagram.com/prykhodko_official
    instagram.com/prykhodko_official
    instagram.com/prykhodko_official
    instagram.com/prykhodko_official

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    певица Анастасия Приходько
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