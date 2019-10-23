Анастасия Приходько идет в прокуроры, чтобы посадить «рукоблудов у власти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасия Приходько

Певица-политик не уточнила только, с кого начнет процедуру посадки

Когда-то популярная певица Анастасия Приходько менее года побыла в рядах партии «Батькивщина» и объявила, что уходит в оппозицию к действующей власти. В Facebook Приходько заявила о намерении вступить в Национальную академию прокуратуры, чтобы «посадить всех».

«Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, с*ка, всех к черту. У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудства. Кстати, третье высшее образование мне не помешает», - написала она.

Как сообщалось, в середине сентября Приходько заявила, что возвращается на сцену. На странице в Instagram певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.

Напомним, недавно Анастасия Приходько обвенчалась с мужем. Певица поделилась фотографиями в соцсетях, где предстает в подвенечном платье с любимым.