Анастасия Приходько осталась в Новый год без концертов и алкоголя

Певица говорит, что не соглашается выступать на корпоративах из-за детей

«Я не выступаю в новогоднюю ночь с 2013-го года. Это единственный праздник, который я должна отпраздновать с семьей – не могу оставить детей в это время. Когда их не было – выступала, а сейчас – нет. Я совершила такую ошибку, когда была маленькой старшая дочь, но тогда не думала, что для детей это так важно. Осознав это, приняла решение не повторять такие ошибки», – призналась Анастасия Приходько за кулисами концерта «Музыкальная платформа» (ТРК Украина).

По словам звезды – Новый год должен пройти идеально, поэтому она уже начала тщательную подготовку – стирает шторы, убирает и прописывает меню, которое будет готовить самостоятельно. Кроме того, у звезды есть еще один довольно небанальный пункт – она не употребляет алкоголь:

«На Новый год я не пью! Могу выпить на все праздники, но не в эту ночь. Для меня это самый главный праздник года, поэтому все должно быть идеально!» – рассказала артистка.