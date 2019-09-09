Анастасия Приходько вышла замуж: первые свадебные фото



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Анастасия Приходько

Звезда опубликовала фотографии в белом платье в соцсетях

На днях, популярная украинская певица Анастасия Приходько сыграла свадьбу. Кто стал ее избранником, пока не сообщается. Снимками с торжества звезда поделилась в Facebook.

«Мы это сделали, ура!», - написала в соцсети исполнительница.

Напомним, что более трех лет Анастасия Приходько жила вместе с бизнесменом из Абхазии Нури Кухилаве. 2010 певица родила ему дочь Нану, а в 2012 году она с любимым обвенчалась, однако официально брак не зарегистрировала. Через год стало известно, что исполнительница вышла замуж, однако за другого мужчины. А уже в 2015 году Анастасия родила сына от нового мужа.

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