Анастасия Приходько вышла замуж: первые свадебные фото
Анастасия Приходько
Звезда опубликовала фотографии в белом платье в соцсетях
На днях, популярная украинская певица Анастасия Приходько сыграла свадьбу. Кто стал ее избранником, пока не сообщается. Снимками с торжества звезда поделилась в Facebook.
«Мы это сделали, ура!», - написала в соцсети исполнительница.
Напомним, что более трех лет Анастасия Приходько жила вместе с бизнесменом из Абхазии Нури Кухилаве. 2010 певица родила ему дочь Нану, а в 2012 году она с любимым обвенчалась, однако официально брак не зарегистрировала. Через год стало известно, что исполнительница вышла замуж, однако за другого мужчины. А уже в 2015 году Анастасия родила сына от нового мужа.