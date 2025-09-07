Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Телеведучий приїхав в центр Києва одразу, як закінчилась комендантська година
фото: колаж Главком

Слова підтримки та співчуття землякам висловили Григорій Решетнік, Анна Кошмал, Наталка Денисенко, Леся Нікітюк та інші артисти

В ніч проти 7 вересня окупанти здійснили чергову масовану атаку по різних регіонах України. Основний удар ворог завдав по столиці. На момент написання цієї новини відомо про трьох загиблих, є постраждалі. Представники українського шоу-бізнесу відреагували на російський терор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі знаменитостей.

Телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я Анатолій Яцечко) опинився в епіцентрі вибухів в столиці. Він прокинувся рано, щоб завітати на концерт піаніста Артема Олексієнка на Пейзажній алеї та зайнятися спортом (пробіжкою). Замість цього багатодітний батько побачив, як горять верхні поверхи будівлі Кабміну.

«Тільки приїхав в центр – чув прильоти. Ховався в арці, як і багато інших людей поруч. Концерт було скасовано. Струнні музиканти не зіграли жодної мелодії, але одна пісня таки пролунала - гімн України. У найважчі часи він об’єднує людей, дає сили триматися й вірити», – написав Анатолій Анатоліч.

Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото) фото 1
фото: Instagram/anatoliyanatolich/

Багатодітний батько, телеведучий Григорій Решетнік показав трьох синів, які провели ніч в укритті. Беззмінний ведучий романтичного телешоу «Холостяк» наголосив, що кожне серце української дитини надзвичайно мужнє та сильне. Решетнік зауважив, що попри це «відбитки страждань і переживань закарбовані на них назавжди».

Також телеведучий в черговий раз присоромив світових політиків. Решетнік не раз вже висловлював про те, що нашу країну здебільшого підтримують на словах. Цього разу від представника українського шоу-бізнесу «дісталось» американській владі.

«Дуже гучно… А заокеанські боягузи вже сплять, чи тільки лягають. Скоріш за все торгуються та домовляються, як на людському горі заробляти», – написав Решетнік.

Діти Григорія та Христини Решетнік
Діти Григорія та Христини Решетнік
фото: Instagram/grisha_reshetnik

Зірка, зокрема, серіалу «Свати», акторка Анна Кошмал також наголосила, що в столиці було гучно. Представниця кіноіндустрії порадила землякам не тримати в собі стрес і знайти «екологічний» спосіб позбутися його.

«Вважаю, через тіло – найкраще. Йога або будь-яке фізичне навантаження, яке пропрацює все тіло. Масаж теж ок», – написала Кошмал.

Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото) фото 2
фото: Instagram/smorkovkina

Зірка, зокрема, серіалів «Клан ювелірів» та «Кріпосна», Наталка Денисенко, звернулась в сторіз свого Instagram до земляків. Акторка закликала всіх цінувати життя.

«Чергова важка ніч… Просто обіймаю усіх! Іноді ті хто вижив, читаючи новини, отримують таку ж біль, як той, хто ні. Цінуйте життя і обирайте свої думки. Бо вони потім формують те, що відбувається навколо нас», – наголосила Наталка Денисенко.

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка, не стала писати текст. Вона опублікувала три емоційні фото в колажі та відмітила геолокацією столицю України.

Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото) фото 3
фото: Instagram/lesia_nikituk

Раніше «Главком» розповідав, що у Києві загорілась будівля Кабміну після атаки РФ. Водночас в Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів.

Читайте також:

Теги: обстріл Київ соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)
Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)
Переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ» (фото)
Переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ» (фото)
Колишній продюсер зробив «найцінніший подарунок» Ірині Білик в її ювілейний рік
Колишній продюсер зробив «найцінніший подарунок» Ірині Білик в її ювілейний рік
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
Оля Полякова неочікувано викрадає…Машу Єфросиніну у новому кліпі
Оля Полякова неочікувано викрадає…Машу Єфросиніну у новому кліпі
Ексбойфренд Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці (відео)
Ексбойфренд Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
11K
У Києві лунали вибухи
9678
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6725
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
3450
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua