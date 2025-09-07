Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)

Слова підтримки та співчуття землякам висловили Григорій Решетнік, Анна Кошмал, Наталка Денисенко, Леся Нікітюк та інші артисти

В ніч проти 7 вересня окупанти здійснили чергову масовану атаку по різних регіонах України. Основний удар ворог завдав по столиці. На момент написання цієї новини відомо про трьох загиблих, є постраждалі. Представники українського шоу-бізнесу відреагували на російський терор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі знаменитостей.

Телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я Анатолій Яцечко) опинився в епіцентрі вибухів в столиці. Він прокинувся рано, щоб завітати на концерт піаніста Артема Олексієнка на Пейзажній алеї та зайнятися спортом (пробіжкою). Замість цього багатодітний батько побачив, як горять верхні поверхи будівлі Кабміну.

«Тільки приїхав в центр – чув прильоти. Ховався в арці, як і багато інших людей поруч. Концерт було скасовано. Струнні музиканти не зіграли жодної мелодії, але одна пісня таки пролунала - гімн України. У найважчі часи він об’єднує людей, дає сили триматися й вірити», – написав Анатолій Анатоліч.

Багатодітний батько, телеведучий Григорій Решетнік показав трьох синів, які провели ніч в укритті. Беззмінний ведучий романтичного телешоу «Холостяк» наголосив, що кожне серце української дитини надзвичайно мужнє та сильне. Решетнік зауважив, що попри це «відбитки страждань і переживань закарбовані на них назавжди».

Також телеведучий в черговий раз присоромив світових політиків. Решетнік не раз вже висловлював про те, що нашу країну здебільшого підтримують на словах. Цього разу від представника українського шоу-бізнесу «дісталось» американській владі.

«Дуже гучно… А заокеанські боягузи вже сплять, чи тільки лягають. Скоріш за все торгуються та домовляються, як на людському горі заробляти», – написав Решетнік.

Діти Григорія та Христини Решетнік фото: Instagram/grisha_reshetnik

Зірка, зокрема, серіалу «Свати», акторка Анна Кошмал також наголосила, що в столиці було гучно. Представниця кіноіндустрії порадила землякам не тримати в собі стрес і знайти «екологічний» спосіб позбутися його.

«Вважаю, через тіло – найкраще. Йога або будь-яке фізичне навантаження, яке пропрацює все тіло. Масаж теж ок», – написала Кошмал.

Зірка, зокрема, серіалів «Клан ювелірів» та «Кріпосна», Наталка Денисенко, звернулась в сторіз свого Instagram до земляків. Акторка закликала всіх цінувати життя.

«Чергова важка ніч… Просто обіймаю усіх! Іноді ті хто вижив, читаючи новини, отримують таку ж біль, як той, хто ні. Цінуйте життя і обирайте свої думки. Бо вони потім формують те, що відбувається навколо нас», – наголосила Наталка Денисенко.

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка, не стала писати текст. Вона опублікувала три емоційні фото в колажі та відмітила геолокацією столицю України.

Раніше «Главком» розповідав, що у Києві загорілась будівля Кабміну після атаки РФ. Водночас в Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів.