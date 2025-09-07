Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Кременчук: зафіксовано влучання

Іванна Гончар
Ворог атакував міст у Кременчуці
Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті, передає «Главком».

Мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив, що у місті пролунали десятки вибухів. Моніторингові пабліки писали, що ворог спрямував на Кременчук більше 40 «шахедів».

Міський голова повідомив, що на місцях влучань працюють екстрені служби. Інформацію про наслідки надасть обласна військова адміністрація.

У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Як повідомили місцеві ЗМІ, росіяни прицільно вдарили по Крюківському мосту

Зазначимо, що у ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці зафіксовано влучання у багатоповерхівки, виникли пожежі. Наслідки уточнюються. 

Масована атака на Україну станом на 04:20 триває.

Теги: Кременчук росіяни обстріл міст

