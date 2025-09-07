Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч

Російські війська провели масовані атаки по різних регіонах України

Цієї ночі російські терористи атакували українські міста ударними дронами та ракетами, є загиблі та поранені, також є численні влучання, у Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії, стала відома причина аварії на фунікулері у Лісабоні.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари по Україні

У ніч на 7 вересня російські війська провели масовані атаки по різних регіонах України. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі, Сумщині, а також на Харківщині, Хмельниччині, Черкащині та Чернігівщині.

Київ

У Києві загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення – найбільше постраждали Святошинський та Дарницький райони. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові будинки та дитсадок, а у Святошинському районі спалахнула сильна пожежа. Мешканців закликають негайно закривати вікна.

Також стало відомо, що ворог влучив по будівлі Кабміну у Києві, там виникла пожежа та є пошкодження.

Київщина

У Київській області внаслідок ударів безпілотників поранено одну людину. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та стайню, де загинуло сім коней.

Полтавщина

На Полтавщині у Кременчуці пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро, рух по переправі тимчасово перекрито. Також в області постраждали підприємство, адміністративна будівля, автомобіль та приватний будинок.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Крюківському мосту. Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання, там камера зафіксувала, як по мосту рухється автомобіль, коли туди влучає дрон.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині в Кривому Розі ворог двічі поцілив по одному й тому самому підприємству, пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівки та автомобілі, поранено три особи.

По Дніпру удари дронами спричинили руйнування інфраструктури.

Одеса

В Одесі атака БпЛА пошкодила цивільні об’єкти та житлові будинки. Також зафіксовано руйнування Одеського палацу спорту.

Рятувальні служби, ДСНС та місцеві адміністрації продовжують ліквідацію наслідків атак.

Аварія фунікулеру у Лісабоні

У Лісабоні, в результаті смертельної аварії трамвая Elevador da Gloria загинуло 17 осіб, ще 21 особа отримала поранення. Згідно з попередніми результатами розслідування, трамвай зійшов з рейок через обрив тросу, що з'єднував два вагони.

За даними звіту Управління з розслідування авіаційних та залізничних аварій, обрив тросу стався після того, як кабіна на вершині пагорба втратила балансувальну силу, що надавав з'єднувальний трос. Кабіна, що спускалася вниз, продовжила прискорюватися після того, як гальмівні системи не змогли зупинити рух.

Мітинг у Вашингтоні

Кілька тисяч протестувальників пройшли маршем через Вашингтон, округ Колумбія, вимагаючи від президента США Дональда Трампа припинити розгортання військових підрозділів Національної гвардії, які патрулюють вулиці столиці.

«Ми тут, щоб виступити проти окупації Вашингтона», – сказав один із учасників маршу.

Протести були спричинені рішенням Трампа про розгортання військ на вулицях Вашингтона після того, як він заявив, що місто страждає від злочинності.