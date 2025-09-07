«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів через російський обстріл

Через обстріл на Полтавщині низка поїздів змінить маршрут

У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в Полтавській області внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів прямуватиме за зміненим маршрутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Зміни стосуються, зокрема, таких рейсів:

Поїзди №59 та №8 сполученням Одеса-Харків.

Поїзди №792 та №126, що прямують до Кременчука.

За словами Перцовського, «Укрзалізниця» у співпраці з обласною військовою адміністрацією та місцевою владою організує підвезення пасажирів автобусами на окремих ділянках.

Наразі фахівці вже розпочали відновлювальні роботи на місці пошкодження, які ведуться безперервно. «Укрзалізниця» закликає пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

До слова, у ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті зафіксовано влучання на трьох локаціях, передає «Главком».

Під час другої атаки на місто ворог вдарив ракетами в обʼєкти цивільної інфраструктури, куди були влучання під час першої хвилі атаки. Виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, є троє постраждалих.