Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)



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Обещавшая раздеться на мосту в Днепре модель добралась до Богдана

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Анной Минюковою, которая обещала раздеться на мосту в Днепре, если мэр города Борис Филатов его откроет ко Дню города.

В своем Инстаграме девушка сообщила, что обсудила с Богданом детали визита Владимира Зеленского в Днепр. Также она опубликовала в сети совместные фото с чиновником.

«Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию? И что общего между мостом и полуживым котом в коробке?», - написала Микович.

Теперь в комментариях к снимкам фолловеры модели интересуются, выполнит ли она свое обещание.

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