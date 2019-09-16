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    Шоу-биз

    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)

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    instagram.com/asi_mikovich/ - Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    instagram.com/asi_mikovich/

    Обещавшая раздеться на мосту в Днепре модель добралась до Богдана

    Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Анной Минюковою, которая обещала раздеться на мосту в Днепре, если мэр города Борис Филатов его откроет ко Дню города.

    В своем Инстаграме девушка сообщила, что обсудила с Богданом детали визита Владимира Зеленского в Днепр. Также она опубликовала в сети совместные фото с чиновником.

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    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    Андрей Богдан засветился в компании эротической модели (фото)
    instagram.com/asi_mikovich/

    «Обсудили с главой Офиса президента детали визита Зеленского в Днепр. В том числе и наболевшую жителям города проблему моста. Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию? И что общего между мостом и полуживым котом в коробке?», - написала Микович.

    Теперь в комментариях к снимкам фолловеры модели интересуются, выполнит ли она свое обещание.

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    Андрей Богдан
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