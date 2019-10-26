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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники

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    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли

    Предрасположенная к раку актриса хочет продлить свою жизнь ради детей

    Американская кинозвезда Анджелина Джоли откровенно рассказала о своей борьбе с раком. В своей авторской колонке в журнале Time актриса поделилась страшными воспоминаниями и мыслями по поводу этой беспощадной болезни. В частности, она поведала, что ее бабушка и мать умерли от рака молочной железы.

    Чтобы не заболеть, актриса позволила сделать себе ряд профилактических операций. Ей удалили обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Это уменьшило риск возникновения опухолей, но не ликвидировало его полностью.

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    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники
    Анджелина Джоли рассказала, почему удалила молочные железы и яичники

    «Меня часто спрашивают, как мой выбор и то, что все о нем знают, повлияли на меня. Я просто чувствую, что пошла на это ради улучшения своих шансов, чтобы увидеть, как мои дети станут взрослыми, и встретиться с внуками. Я надеюсь дать им как можно больше лет, проведенных со мной», – пишет Джоли.

    О шрамах, которые остались после операций, актриса сказала, что они напоминают ей о том пути, что она прошла. В своей статье она много говорит о современных методах диагностики рака и о том, как важно не нервировать друг друга, чтобы стрессы не перерастали в страшную болезнь.

    «Не нужно ждать, пока кто-то заболеет, чтобы понять, что забота о нем и ограждение его от вреда необходимы», - добавила звезда.

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