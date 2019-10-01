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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку

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    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли

    44-летняя актриса в ослепительном наряде появилась на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

    Анджелина Джоли вышла на красную дорожку вместе со своими детьми. Поддержать маму  пришли 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, 15-летний Пакс и двойняшки Нокс и Вивьен, которым по 11. Отсутствовал только старший сын Мэдокс, который сейчас учится в одном из университетов Сеула.

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    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку
    Анджелина Джоли с обнаженной спиной вывела детей на красную дорожку

    Для выхода в свет Джоли выбрала роскошное черное платье на одно плечо из сверкающей ткани. Драпировку на платье скрепляла большая брошь в виде большого серебристого скорпиона. Актриса собрала волосы в пучок и подчеркнула глаза яркими стрелками.

    Звезда выглядела счастливой и с радостью приветствовала поклонников. Джоли с удовольствием позировала многочисленным фотографам, демонстрируя татуировки на спине.

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