Анджелина Джоли стала звездой душераздирающего фильма. Опубликован трейлер

Актриса призналась, что во время работы на съемочной площадке ей пришлось преодолевать себя

45-летняя Анджелина Джоли получила главную роль в фильме известного режиссера Тейлора Шеридана. Она сыграла пожарного, который борется с бушующей лесной стихией, в картине «Те, кто желает мне смерти».

Кинокомпания обнародовала первые кадры со съемок. Джоли работала в экстремальных условиях. Ей пришлось находиться рядом с открытым огнем. Кинодива предстала в желтой спецодежде и каске. Звезда сжимала в руках топор. На другом кадре видно, как бывшая жена Брэда Питта пробирается по темному лесу с 14-летним актером Финном Литтлом. Анджелина и ее одежда были перепачкана сажей.

По словам актрисы, ей досталась драматическая роль. Ее героиня Ханна пережила личную драму. Она не смогла спасти из огня трех человек. Во время работы в лесу женщина встретила подростка, на глазах у которого произошло убийство. Теперь он скрывается от людей, которые хотят убрать свидетеля. Героине Джоли приходится защищать мальчика и продолжать борьбу с лесными пожарами.

«Она несет тяжкое бремя вины и совершенно сломлена. С одной стороны, она бесстрашная спасательница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой — пережила трагедию и чувствует себя ответственной за случившееся. По сути это душераздирающий фильм о людях, которые держатся вместе, чтобы выжить», — приводит People слова Джоли.

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