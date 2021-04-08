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    Анджелина Джоли стала звездой душераздирающего фильма. Опубликован трейлер

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    Актриса Анджелина Джоли - Анджелина Джоли стала звездой душераздирающего фильма. Опубликован трейлер
    Актриса Анджелина Джоли

    Актриса призналась, что во время работы на съемочной площадке ей пришлось преодолевать себя

    45-летняя Анджелина Джоли получила главную роль в фильме известного режиссера Тейлора Шеридана. Она сыграла пожарного, который борется с бушующей лесной стихией, в картине «Те, кто желает мне смерти».

    Кинокомпания обнародовала первые кадры со съемок. Джоли работала в экстремальных условиях. Ей пришлось находиться рядом с открытым огнем. Кинодива предстала в желтой спецодежде и каске. Звезда сжимала в руках топор. На другом кадре видно, как бывшая жена Брэда Питта пробирается по темному лесу с 14-летним актером Финном Литтлом. Анджелина и ее одежда были перепачкана сажей.

    По словам актрисы, ей досталась драматическая роль. Ее героиня Ханна пережила личную драму. Она не смогла спасти из огня трех человек. Во время работы в лесу женщина встретила подростка, на глазах у которого произошло убийство. Теперь он скрывается от людей, которые хотят убрать свидетеля. Героине Джоли приходится защищать мальчика и продолжать борьбу с лесными пожарами.

    «Она несет тяжкое бремя вины и совершенно сломлена. С одной стороны, она бесстрашная спасательница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой — пережила трагедию и чувствует себя ответственной за случившееся. По сути это душераздирающий фильм о людях, которые держатся вместе, чтобы выжить», — приводит People слова Джоли.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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