Оля Полякова собралась лечить украинцев от постковидного синдрома

В новых выпусках «Полявидения» артистка, остро чувствующая потребности своей аудитории, займется развлекательной постковидной терапией

6 апреля певица Оля Полякова запускает новый сезон мегауспешного проекта «Полявидение», который собрал больше сотни миллионов просмотров в ее соцсетях.

«Полявидение» появилось год назад, когда в Украине ввели первый карантин. Поп-дива создала авторскую версию телевизионного канала в режиме онлайн: прямые эфиры, передачи и интервью со звездными гостями на разную тематику, от психологии до спорта и кулинарии. «Полявидение» только за первые 2,5 месяца посмотрели десятки миллионов раз — с тех пор это количество сильно выросло, а аудитория ждала новых выпусков. 6 апреля «Полявидение» возвращается с новым полноценным сезоном, который будет как нельзя актуален в сегодняшней реальности.

В новых выпусках «Полявидения» артистка, остро чувствующая потребности своей аудитории, займется развлекательной постковидной терапией. В свежих эпизодах Полякова представит программу физических упражнений, которые помогают ей пребывать в тонусе и сохранять роскошную форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения. Планируются и эфиры в Instagram с главными звездами Украины, а также спортивными тренерами и психологами, которые Полякова всегда проводит с фирменной легкостью и чувством юмора, на кураже — в амплуа ведущей ей действительно нет равных. Тренировки, инсайты по питанию, оздоровительные процедуры в домашних условиях, дыхательная гимнастика, самопсихотерапия, приятные призы — огромное количество полезной и развлекательной информации, где каждый, независимо от пола и возраста, найдет что-то для себя.

Новое весеннее «Полявидение 2.0», которое стартует 6 апреля, во вторник — это энергичный и харизматичный контент для поддержания духа, мотивации и достижения физических результатов, которому в Украине не существует аналогов.

5 апреля Оля Полякова вышла с первым спонтанным эфиром «Полявидения 2.0», который за несколько часов посмотрело больше 200 тысяч человек. В комментариях счастливые зрители с теплотой вспоминают прошлое «Полявидение»и радуются возвращению проекта: «Оля умничка! В том году завела всех! Спасибо, что и в этом помогаешь!», «Спасибо за мотивацию», «Умница, ждали!», «Ждем новых встреч в эфире!», «Олечка, я в восторге,занималась с вами весь сеанс, хочется горы свернуть теперь, настроение действительно улучшилось на 100%! Спасибо, мы вас любим!»

Ранее Полякова призналась в вылизывании московских звезд до Майдана.

Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.