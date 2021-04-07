Палестинская модель в купальнике Playboy произвела фурор (фото)

Звезда похвасталась загаром в откровенном пляжном аутфите

24-летняя модель Белла Хадид устроила себе мини-отпуск. Белла улетела в жаркую страну, где наслаждается пляжными прогулками вдоль океанского побережья. Во время одной из них модель устроила провокационную фотосессию.

Хадид облачилась в ультраоткровенный пляжный аутфит. Она предстала в коричневом топе и высоких трусиках, украшенных фирменным логотипом Playboy из страз. Белла надела алую в полоску панаму и дополнила ансамбль обилием золотых украшений. Звезда отказалась макияжа и укладки, предпочитая подcушить мокрые волосы на ветру.

Поклонники в очередной раз восхитились яркой внешностью обладательницы звания самой красивой женщины в мире. «Самая обворожительная улыбка», «Я влюблена в твое тело», «Беллу пора арестовать. Незаконно быть такой красивой», «Красотка с шоколадным загаром», «Ты прекрасна», «Выглядишь сногсшибательно», «Королева пляжа», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.