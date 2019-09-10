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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка

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    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли

    Кинозвезда усыновила Мэддокса в 2002 году, когда находилась во время съемок картины «За гранью» в Камбодже

    Анджелина Джоли тяжело переживает эту разлуку со старшым сыном Мэддоксом, который уехал учится в Южную Корею. Актриса считает, что ей стоит усыновить еще одного малыша. По сообщению источника, актриса планирует в очередной раз стать мамой до конца этого года, в крайнем случае – в начале следующего.

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    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка
    Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка

    Как к решению Джоли отнеслись ее шестеро детей – пока остается загадкой. К слову, в феврале 2015-го в прессе уже появлялась информация о том, что актриса усыновила двухлетнего мальчика из Сирии по имени Мусса, однако представитель звезды опроверг ее.

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