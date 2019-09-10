Анджелина Джоли усыновит еще одного ребенка



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Анджелина Джоли

Кинозвезда усыновила Мэддокса в 2002 году, когда находилась во время съемок картины «За гранью» в Камбодже

Анджелина Джоли тяжело переживает эту разлуку со старшым сыном Мэддоксом, который уехал учится в Южную Корею. Актриса считает, что ей стоит усыновить еще одного малыша. По сообщению источника, актриса планирует в очередной раз стать мамой до конца этого года, в крайнем случае – в начале следующего.

Как к решению Джоли отнеслись ее шестеро детей – пока остается загадкой. К слову, в феврале 2015-го в прессе уже появлялась информация о том, что актриса усыновила двухлетнего мальчика из Сирии по имени Мусса, однако представитель звезды опроверг ее.