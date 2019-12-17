Анджелина Джоли в стильном наряде повеселилась в Лондоне без детей



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44-летняя Анджелина Джоли устроила себе выходной во время работы в столице Британии

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Американская звезда Анджелина Джоли сейчас находится в Лондоне, где проходят съемки блокбастера «Вечные». Анджелина играет одну из главных ролей – супергероиню Тену. В перерыве между съемками обладательница двух премий «Оскар» провела вечер вместе с друзьями и коллегами по съемкам. Звездная компания поужинала в греческом ресторане. По словам работников заведения, артисты весь вечер весело общались между собой.

Для своего нового выхода в свет Джоли примерила классический наряд. Она надела черный брючный костюм. Сверху кинозвезда накинула бежевый тренч. Анджелина распустила длинные волосы и была с минимум косметики. Завершили образ солнцезащитные очки, которые она подняла наверх и бежевые туфли, сочетающиеся с тоном верхней одежды. Актрисы держала сумку, из которой был виден сценарий.