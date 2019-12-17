Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца



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Шарлиз называет обстановку в своей семье «крайне нездоровой»

Мать актрисы не понесла наказания за убийство, поскольку полиция посчитала, что это была самооборона

В новом откровенном интервью Шарлиз Терон рассказала о событиях той ночи, когда ее мать Герда застрелила отца в акте самозащиты. Будущей звезде Голливуда тогда было 15 лет.

Сама Шарлиз называет обстановку в своей семье «крайне нездоровой»: «Мой отец был больным человеком, он был алкоголиком всю жизнь, сколько я его помню. Только таким я его и знала. Когда живешь с алкоголиком, каждый день непредсказуем, и этот страх остается с тобой навсегда». Однажды вечером Герда положила конец пьяным выходкам своего мужа, и Шарлиз признается, что ей вовсе не стыдно вспоминать эту историю.

Шарлиз Терон с родителями

«Конечно, я бы хотела, чтобы этого не произошло. В ту ночь мой отец был настолько пьян, что едва держался на ногах, когда завалился домой с оружием. Мы с мамой были в спальне, держали дверь, в которую он ломился. Он сделал шаг назад и трижды выстрелил в дверь. Пули чудом в нас не попали, но мама поставила точку, защищая нас», — объяснила оскароносная актриса. Мать Шарлиз не понесла наказания за убийство, поскольку полиция посчитала, что это была самооборона.