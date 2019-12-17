  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

    • Розсилка
    <p>Шарлиз называет обстановку в своей семье &laquo;крайне нездоровой&raquo;</p> <div></div> - Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

    Шарлиз называет обстановку в своей семье «крайне нездоровой»

    Мать актрисы не понесла наказания за убийство, поскольку полиция посчитала, что это была самооборона

    В новом откровенном интервью Шарлиз Терон рассказала о событиях той ночи, когда ее мать Герда застрелила отца в акте самозащиты. Будущей звезде Голливуда тогда было 15 лет.

    Сама Шарлиз называет обстановку в своей семье «крайне нездоровой»: «Мой отец был больным человеком, он был алкоголиком всю жизнь, сколько я его помню. Только таким я его и знала. Когда живешь с алкоголиком, каждый день непредсказуем, и этот страх остается с тобой навсегда». Однажды вечером Герда положила конец пьяным выходкам своего мужа, и Шарлиз признается, что ей вовсе не стыдно вспоминать эту историю.

    sharliz-teron-priznalas-chto-mat-zastrelila-ee-ottsa-quibbll.com-2
    Шарлиз Терон с родителями

    «Конечно, я бы хотела, чтобы этого не произошло. В ту ночь мой отец был настолько пьян, что едва держался на ногах, когда завалился домой с оружием. Мы с мамой были в спальне, держали дверь, в которую он ломился. Он сделал шаг назад и трижды выстрелил в дверь. Пули чудом в нас не попали, но мама поставила точку, защищая нас», — объяснила оскароносная актриса. Мать Шарлиз не понесла наказания за убийство, поскольку полиция посчитала, что это была самооборона.

     

     

    знаменитости актриса убийство шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ