Анджелина Джоли вышла в свет с грязными пятками (фото)



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Одна из самых красивых женщин мира удивила окружающих, выходя из ресторана с нечистыми ногами

Недавно в Сети появились новые снимки Анджелины Джоли: стильное длинное платье, волос, забранный в хвост, ремень и сумка выдержаны в одном стиле. Но были досадные детали, которые рассмотрели папарацци.

Актрису и многодетную маму сфотографировали, когда она вышла из ресторана в Лос-Анджелесе, где Джоли обедала вместе с детьми. Именно на городских улицах Анджелину запечатлели фотографы, снимки сделаны со спины, и оказалось, что у нее грязные пятки. Экс-супруга Брэда Питта была обута в открытую обувь и без труда можно было рассмотреть ступню.

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