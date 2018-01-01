Анджелина Джоли заявила, что хочет поработать с экс-супругом Энистон

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли, мягко говоря, холодно относится к Дженнифер Энистон

Зато, как оказалось, к ее супругу она не испытывает неприязнь, а скорее даже наоборот. Источники сообщили, что Анджелина считает Джастина Теру талантливым актером и даже является фанаткой сериала «Оставленные», где он исполнил одну из главных ролей. «Она всегда мечтала поработать с ним и планировала предложить ему сотрудничество



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли, мягко говоря, холодно относится к Дженнифер Энистон

Зато, как оказалось, к ее супругу она не испытывает неприязнь, а скорее даже наоборот. Источники сообщили, что Анджелина считает Джастина Теру талантливым актером и даже является фанаткой сериала «Оставленные», где он исполнил одну из главных ролей.

«Она всегда мечтала поработать с ним и планировала предложить ему сотрудничество еще до новости о разводе, но так и не решилась. Сейчас же ее ничего не останавливает», — рассказал инсайдер.

Совместный проект с Анджелиной Джоли помог бы Джастину выйти на новый уровень в киноиндустрии, правда это бы наверняка задело его экс-возлюбленную. Вряд ли Джен оценит то, что женщина, которая когда-то отбила у нее Брэда Питта, теперь будет присутствовать и в жизни Джастина.

К слову, в то время как Анджелина ищет пути к знакомству с Теру, Энистон сблизиласьс бывшим мужем. Более того, актриса все это время хранила его любовные записки еще со времен, когда они с Питтом были вместе.

Напомним, что роман Джастина Теру и Дженнифер Энистон начался в 2010 году. Актеры познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». По началу они долго скрывали свои отношения. Спустя пять лет Джастин и Джен сыграли тайную свадьбу. Казалось, что у супругов все отлично, однако недавно они сообщили, что приняли обоюдное решение развестись.

Джерело: graziamagazine.ru