Анджелина Джоли злится, что Брэд Питт посетил вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон



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Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Несмторя на скандальный развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения

Недавно Брэд Питт пришел на вечеринку в честь юбилея Дженнифер Энистон, и как бы он не скрывался от камер, папарацци смогли его сфотографировать. Это вызвало сильные чувства у бывшей жены Анджелины Джоли.

«Анджелина шокирована тем, что Брэд пошел на день рождения Дженнифер», – сказал близкий к звезде источник порталу Нollywood life. — «Она знала, что они поддерживают связь, но не понимала, что они снова стали близки».

Пока Джоли пытается справиться со своими чувствами, Нollywood life рассказывает, что Брэд Питт отлично провёл время с первой женой Дженнифер Энистон. По сообщениям портала, актёр даже обнимался с именинницей.

«Они находятся в хороших отношениях, поэтому никто не был полностью шокирован, но все об этом говорили. Они не обязательно близки, но поддерживают дружеские отношения», – сообщил источник.