Ани Лорак поддержала украинского конкурсанта на «Новой волне»



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Ани Лорак

В Сочи состоялся первый день конкурса

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», в котором украинские исполнители не раз занимали призовые места, проходит с 4 по 9 сентября в российском городе Сочи.

В этом году в конкурсе принимает участие 15 исполнителей из разных стран.

Украину на «Новой волне»представляет 27-летний певец из Киева Саша Пашков, который заполнился украинским меломанам по слепым прослушиваниям шоу «Голос страны». Правда тогда к Саше никто не повернулся. Видимо поэтому, Пашком решил попытать счастья на территории РФ.

По словам Пашкова, участие в «Новой волне» было его детской мечтой. После того, как он увидел выступление Тины Кароль в 2005 году он решил, что обязательно представит Украину на конкурсе. И его мечта сбылась. Пашков стал одним из 15-ти конкурсантов.

Вчера в Сочи состоялся первый конкурсный день, на котором 15 участников международного конкурса исполняли мировые хиты. Украинский конкурсант исполнил легендарную композицию Морриса Альберта Feelings, за которую от жюри получил 90 баллов (из 100 возможных). Кстати, наивысшие оценки украинскому конкурсанту дали Ани Лорак и композитор Игоря Крутой. Сейчас певец занимает девятое место, а лидируют три исполнителя –Дарья Антонюк и Дан Россин из России, а также Gevorg Harutyunyan из Армении.

Стоит отметить,что еще два конкурсных дня состоятся 6 и 8 сентября, а имя победителя назовут 9 сентября на гала-концерте фестиваля.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине