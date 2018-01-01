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    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах

    Сбежавшая в Россию украинская певица показала свои «гастрольные» апартаменты
    Украинская артистка, которая последние три года гастролирует и проводит основную часть времени в России, дала откровенное интервью российскому глянцу. Попутно, звезда решила похвастаться гастрольным трейлером, который недавно приобрела, но уже успела обкатать по дорогам России и Германии. С виду это обычный белый автобус. Но когда попадаешь
    • Сьогодні, 17:24
    • Розсилка

    Сбежавшая в Россию украинская певица показала свои «гастрольные» апартаменты

    Украинская артистка, которая последние три года гастролирует и проводит основную часть времени в России, дала откровенное интервью российскому глянцу. Попутно, звезда решила похвастаться гастрольным трейлером, который недавно приобрела, но уже успела обкатать по дорогам России и Германии.

    С виду это обычный белый автобус. Но когда попадаешь внутрь, ощущаешь себя Алисой в Стране чудес. Это настоящий дом, в котором можно жить круглый год. Здесь и кухня, и отдельная спальня с просторной кроватью, и душевая комната.

    На кухонных полках - крупы, сухие завтраки и напитки. На столе - свежие фрукты и ягоды. Электричество есть, wi-fi ловит. Одним словом, есть все что необходимо человеку, который большую часть времени находится на гастролях.

    Гастрольный трейлер по­явился у артистки недавно, но она уже успела оценить все его преимущества.

    «Это была жизненная необходимость, потому что я много времени провожу в турах, и в основном в автомобилях. Иногда мы добираемся из одного города в другой по 5-6 часов. Очень сложно выспаться на сиденье: отекают ноги, болит голова. А вечером в хорошем настроении нужно отработать сольный двухчасовой концерт. Я видела, что у западных звезд есть гастрольные трейлеры - с кроватью, душевой, кухней, и тоже о таком мечтала. И была безумно счастлива, когда он появился! Мы уже съездили в тур по Германии. Я отдыхала, пока мы добирались из одного города в другой. И это положительно сказалось на моем состоянии. Ведь артист дарит эмоции, заряжает публику. А откуда взять эту энергию? Важно правильно восстанавливать силы!», - похвасталась артистка.

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    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах
    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах
    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах
    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах
    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах
    Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах

    Также Ани Лорак добавила, что трейлер уже успел стать и офисом звезды.

    «В нем есть Wi-Fi — я могу пересматривать свои записи, звонить и решать рабочие вопросы в поездках. Увидев его, я сразу влюбилась. Как поется в моей песне, "с первой улыбки, с первого взгляда". Я с ним всегда здороваюсь и прощаюсь, называю "мой малыш". Смотрю теперь и думаю: и как я столько лет без него жила? », - отметила Лорак.

    Интересно, а когда же украинский слушатель увидит артистку на территории Украины, да еще и в новом трейлере? Ведь артистка уже начала выступать с новой концертной программой «Дива»,  но судя по гастрольному графику артистки, привозить это шоу в Украину артистка пока не собирается. 

    Джерело: Hello!

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