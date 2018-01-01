Ани Лорак показала свой роскошный дом на колесах

Сбежавшая в Россию украинская певица показала свои «гастрольные» апартаменты

Украинская артистка, которая последние три года гастролирует и проводит основную часть времени в России, дала откровенное интервью российскому глянцу. Попутно, звезда решила похвастаться гастрольным трейлером, который недавно приобрела, но уже успела обкатать по дорогам России и Германии. С виду это обычный белый автобус. Но когда попадаешь



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Сбежавшая в Россию украинская певица показала свои «гастрольные» апартаменты

Украинская артистка, которая последние три года гастролирует и проводит основную часть времени в России, дала откровенное интервью российскому глянцу. Попутно, звезда решила похвастаться гастрольным трейлером, который недавно приобрела, но уже успела обкатать по дорогам России и Германии.

С виду это обычный белый автобус. Но когда попадаешь внутрь, ощущаешь себя Алисой в Стране чудес. Это настоящий дом, в котором можно жить круглый год. Здесь и кухня, и отдельная спальня с просторной кроватью, и душевая комната.

На кухонных полках - крупы, сухие завтраки и напитки. На столе - свежие фрукты и ягоды. Электричество есть, wi-fi ловит. Одним словом, есть все что необходимо человеку, который большую часть времени находится на гастролях.

Гастрольный трейлер по­явился у артистки недавно, но она уже успела оценить все его преимущества.

«Это была жизненная необходимость, потому что я много времени провожу в турах, и в основном в автомобилях. Иногда мы добираемся из одного города в другой по 5-6 часов. Очень сложно выспаться на сиденье: отекают ноги, болит голова. А вечером в хорошем настроении нужно отработать сольный двухчасовой концерт. Я видела, что у западных звезд есть гастрольные трейлеры - с кроватью, душевой, кухней, и тоже о таком мечтала. И была безумно счастлива, когда он появился! Мы уже съездили в тур по Германии. Я отдыхала, пока мы добирались из одного города в другой. И это положительно сказалось на моем состоянии. Ведь артист дарит эмоции, заряжает публику. А откуда взять эту энергию? Важно правильно восстанавливать силы!», - похвасталась артистка.

Также Ани Лорак добавила, что трейлер уже успел стать и офисом звезды.

«В нем есть Wi-Fi — я могу пересматривать свои записи, звонить и решать рабочие вопросы в поездках. Увидев его, я сразу влюбилась. Как поется в моей песне, "с первой улыбки, с первого взгляда". Я с ним всегда здороваюсь и прощаюсь, называю "мой малыш". Смотрю теперь и думаю: и как я столько лет без него жила? », - отметила Лорак.

Интересно, а когда же украинский слушатель увидит артистку на территории Украины, да еще и в новом трейлере? Ведь артистка уже начала выступать с новой концертной программой «Дива», но судя по гастрольному графику артистки, привозить это шоу в Украину артистка пока не собирается.

Джерело: Hello!