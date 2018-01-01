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    Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» написала трогательный пост в Instagram
    Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером состоялся финал национального отборана международный песенный конкурс «Евровидение 2018». [READ_MORE] По результатам голосования жюри и телезрителей победителем национального отбора стал 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder. Финал отборочного
    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» написала трогательный пост в Instagram

    Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером состоялся финал национального отборана международный песенный конкурс «Евровидение 2018».

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    По результатам голосования жюри и телезрителей победителем национального отбора стал 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder.

    Финал отборочного тура на международный конкурс «Евровидение 2018» оказался поистине эмоциональным и очень напряженным. Нервы сдавали не только у участников, но и у членов жюри. Даже беременная Джамала была настолько напряжена, что это чувствовалось даже сквозь телевизионный экран. Несмотря на температуру и внушительный срок беременности артистка не только мужественно просидела несколько часов в кресле музыкального эксперта, но и вышла на сцену с презентацией новой трогательной песни «Крила».

    По окончанию финала, Джамала прокомментировала результаты Нацотбора на своей странице в Instagram.

    «Так много хочется написать.. но я просто благодарю всех, кто тяжело работал. Спасибо всем участникам полуфиналов за вашу силу, мужество, мудрость. Всем моим коллегам. Люди просто не представляют сколько страданий остается за кадром. Хотя, наверное, так оно и должно быть, что бы воспринимать музыку легко. Победы забываются  быстро, поражения - очень быстро, что остается? Человечность. Обнимаю всех крепко своими «крыльями», - написала певица и опубликовала несколько снимков.

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    Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети
    Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети
    Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети
    Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети

    Напомним, что во время эфира финальной битвы Нацотбора победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певица Джамала призналась, что ей угрожали фанаты Melovina.

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