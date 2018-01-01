Настя Каменских призналась, что была фанаткой Ани Лорак

Об этом сексапильная певица рассказала Кате Осадчей.

В откровенном интервью участница дуэта «Потап и Настя» рассказала, кто был ее кумиром в детстве. Настя вспомнила, как в возрасте семи лет впервые увидела Лорак и была восхищена ее красотой и талантом. «Однажды на фестивале, в коридоре я встретила Ани Лорак, она была в красном пиджаке с золотыми пуговицами. Я увидела ее и



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

Об этом сексапильная певица рассказала Кате Осадчей.

В откровенном интервью участница дуэта «Потап и Настя» рассказала, кто был ее кумиром в детстве.

Настя вспомнила, как в возрасте семи лет впервые увидела Лорак и была восхищена ее красотой и талантом.

«Однажды на фестивале, в коридоре я встретила Ани Лорак, она была в красном пиджаке с золотыми пуговицами. Я увидела ее и подумала, какая же она красивая», - рассказала Каменских.

Также Каменских в своем портфолио имеет фотографии с Пономаревым и Фаготом.

Стоит отметить, что крестной мамой певицы является Алла Кудлай, с которой она в детстве часто ходила на студию звукозаписи, где встречала известных артистов.

«Я помню как мне было 5 лет, а возле дома была студия и я ходила туда с крестной. Там меня сажал на колени Зибров и говорил, какая маленькая и красивая девочка. А еще я очень хорошо помню Нину Матвиенко, которая пела с моей мамой. Каждый раз когда она меня видит то говорит, что видела меня еще когда я была в животике», - с улыбкой вспоминает Настя.

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала о диете, благодаря которой сбросила 20 кг